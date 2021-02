13









Si è fermato sul più bello. E adesso lo aspettano tutti. Non è una situazione facile da gestire, quella di Arthur, costretto a fermarsi dopo la vittoria sulla Roma per un problema legato alla calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea. Nome assolutamente specifico e problema comune e banale: sente un gran dolore alla coscia. La speranza è quella di tornare quanto prima: dal Brasile arriva intanto la notizia riguardo alla sua particolare terapia. Arthur si sta infatti sottoponendo a sedute di onde d'urto focali.



IL VERDETTO - Come racconta Tuttosport, si tratta di una terapia medica biofisica, basata su stimolazioni acustiche. Viene utilizzata per risolvere patologie a carico di ossa, tendini e muscoli. Lo juventino dovrebbe terminare le cure la prossima settimana e soltanto dopo, in base alle sensazioni e quindi al dolore, si arriverà a definire l'effettiva efficacia della terapia con le onde d'urto fociali. Pirlo incrocia le dita: vorrebbe riaverlo subito per il Porto.