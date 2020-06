Il giorno giusto è domenica. Secondo quanto riportato da Sky Sport, siamo di fatto ai dettagli per lo scambio tra Miralem Pjanic e Arthur Melo. Le tempistiche, necessariamente strette in virtù della chiusura del bilancio fissata il 30 giugno, costringono le due società a definire l'operazione praticamente in queste ore: il prossimo step, prima della firma dei contratti, saranno le visite mediche di rito.



DOMENICA - Per Sky, già domani sera Pjanic potrebbe partire per fare i test fisici con i blaugrana. Arthur, invece, potrebbe arrivare domenica in Italia o nel luogo in cui la Juve deciderà di fargli svolgere le visite. Sì, il J Medical non è più opzione scontata...