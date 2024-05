Juventus, Arthur può rimanere a Torino?

Nella serata di ieri il centrocampista brasiliano della Juventusha concesso un'intervista a Relevo (le sue parole QUI ), commentando il suo stato di forma attuale e la sua passata stagione alla. Club viola che ha deciso di non riscattarlo, ritenendo troppo elevato il costo del suo cartellino (attorno aidi euro). Quindi sembra ormai scontato che il centrocampista classe 1996 possa fare rientro a Torino."Il Bologna sta giocando molto bene, è molto preparato, con possesso palla, palla corta, tecnico, non c'è tanto gioco diretto, hanno un gioco più lavorato. È una delle mie qualità, la migliore che ho.ha dichiarato, tra le altre cose, il giocatore. Strizzando l'occhio alla Vecchia Signora che con il nuovo tecnico potrebbe pensarci.. Al momento però non va esclusa nessuna ipotesi: che sia una permanenza all'ombra della Mole oppure una nuova partenza in prestito. Anche se la partenza sembra ad oggi l'opzione più probabile.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.