Allarme in mezzo al campo: ne restano solo due. Il ko di Weston McKennie è ormai datato, quello di Locatelli - lesione del collaterale - più fresco, quello di Arthur - trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra in allenamento - freschissimo, di ieri mattina. Tre infortuni che hanno ridotto il reparto all'osso. Restano solo Zakaria e Rabiot, con il jolly Danilo a fare da terza soluzione. Impiegato lì lo scorso anno e poi ancora contro la Salernitana, non più di un mese fa. Probabile che serva di nuovo a centrocampo: se non già contro il Bologna, quando Allegri potrebbe ripresentare il 4-2-3-1 visto con l’Inter, almeno mercoledì contro la Fiorentina nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, in cui la Juve parte dal vantaggio dell'andata. Le altre soluzioni portano a Federico Bernardeschi o Alex Sandro, adattabili come mezz'ali. Ci sarebbe poi Fabio Miretti, talento della Under 23 e serio candidato per giocare minuti in questo finale, ma incappato in uno stop. Come scrive la Gazzetta, difficile che possa essere impiegato lui, ieri non si è allenato per un piccolo problema.