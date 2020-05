5









Il sì di Arthur sarebbe arrivato. O meglio: è arrivato quello di Arthur senior, papà del centrocampista brasiliano cercato dalla Juventus. Il signor Melo ha dato il via libera alla trattativa, ed essendo il più "ascoltato dei consiglieri" del 23enne vuol dire comunque un passo in avanti. Pjanic scalda i motori, adesso lo scambio è ben più vicino.



SI ATTENDE - Come raccontato da Tuttosport, il Barcellona ha deciso di venderlo alla Juventus soprattutto per motivi di bilancio. Nell'operazione allargata, i blaugrana proveranno a strappare anche Mattia De Sciglio oltre a Miralem Pjanic. L'ex Gremio non ha ancora digerito la scelta del club catalano, ma la mossa del padre potrebbe portare il mediano a una serena accettazione. Insomma, i tasselli stanno andando al proprio posto. E la Juve si ritrova nei giorni caldi, decisivi.