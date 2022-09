Il mercato della Juventus non è ancora chiuso. Leandroè l'ultimo colpo in entrata, ufficializzato proprio ieri sera, ma nell’ultima giornata di trattative c'è tanto spazio per la gestione delle uscite. Obiettivo fare spazio in rosa e nel monte ingaggi. Dopo i prestiti di Marko Pjaca e Nicolò Rovella, rispettivamente all’Empoli e al Monza, ecco che alla Continassa è cominciata una corsa contro il tempo soprattutto per l’addio di. La trattativa più concreta è quella con lo Sporting, che vuole rinforzi per la Champions League: le parti stanno lavorando a un prestito, con la Juve che pagherebbe anche una parte dello stipendio del giocatore. Ma c'è ancora da fare. E lo stesso Arthur spera nell'addio per giocarsi le sue carte in vista del Mondiale in Brasile. C'è anche il Nizza per un tentativo last minute.Occhio anche ai nomi di Nicolòe Denis: il primo piace a Cremonese e Sampdoria, il secondo dal Borussia Dortmund e in Francia. Almeno uno dei due potrebbe salutare. Lo spiega Tuttosport.