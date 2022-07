Continua ad infiammarsi il mercato della Juve, pronto ad annunciare quelli che potrebbero rivelarsi i colpi forse più 'azzeccati' dell'intera sessione. Il riferimento va ovviamente al duo Di Maria-Pogba, ma i temi finiti sul tavolo dei dirigenti della Continassa sono numerosi. Uno di quelli per il quale si è creato un certo tipo di dibattito ruota attorno al futuro del brasiliano, mai del tutto ambientatosi nell'organico e nelle ideologie di Allegri e dunque pronto a lasciare la Mole se si presenterà l'occasione.- La volontà dell'ex Barca è infatti quella di lasciare Madama che, a sua volta vorrebbe inserirlo nella trattativa che potrebbe portare Nicolòa Torino. Arthur gode infatti della stima di Josè Mourinho e non è quindi da escludere che possa veramente verificarsi uno scambio, con annesso assegno economico proveniente dal capoluogo piemontese e diretto nelle casse del club capitolino.- Ma occhio alla forte concorrenza, perchè il regista ha molti estimatori anche all'estero e qualcuno si era già fatto sotto nella finestra del mercato invernale. Si tratta dell', il quale avrebbe nuovamente inserito il profilo del giocatore nella lista dei desideri e questa volta sarebbe pronto ad affondare il piede sull'acceleratore. Così come ci starebbe ripensando anche il, in cerca di una soluzione non troppo dispendiosa per far tornare 'a casa' il numero 5 bianconero.