Nella conferenza di presentazione con la Juventus, il nuovo acquisto bianconero Arthur Melo ha parlato così del trasferimento da Barcellona a Torino: "Il Barcellona posso solo ringraziarlo, è un club che ha dimostrato un grande affetto nei mie confronti e posso dire solo cose bellissime a tifosi e città. Grazie ancora. Dall'inizio delle trattative sono stato trattato benissimo in tutti i dettagli in un progetto ambizioso e interessante. Voglio partecipare a grandi campionati, ho pensato potesse essere nuovo slancio per la carriera. Dunque, perché no? Barcellona nel cuore, ma nel passato. Iniziamo con la Juve".