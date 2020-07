Arthur si prepara a chiudere la sua esperienza al Barcellona. Quella di oggi contro l’Osasuna, sarà la sua ultima partita in Liga al Campo Nou, e il centrocampista brasiliano, prossimo a vestire la maglia della Juventus, ha voluto onorare il momento sui social: “Ultima partita di Liga al Camp Nou. Vogliamo una vittoria per ringraziare i nostri tifosi per il sostegno”. Come detto, dall’anno prossimo sarà un nuovo giocatore bianconero, infatti è ufficiale ormai da qualche settimana lo scambio tra Arthur e Pjanic, per il quale la Vecchia Signora ha versato 10 milioni di euro di conguaglio nelle casse blaugrana.