Il centrocampista della Juventusverrà operato già questo pomeriggio alla clinica Fornaca di Torino, dal dottor Raimondo Piana. L'obiettivo è quello di risolvere definitivamente il problema di calcificazione tra tibia e perone della gamba destra che ha condizionato la prima stagione del brasiliano il bianconero.Arthur starà lontano dai campi per, ma per ritrovare il ritmo partita potrebbe aver bisogno di più tempo. Ecco perché, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in caso di acquisto di Manuel Locatelli, il brasiliano potrebbe essere escluso da Allegri dalla prima lista Champions.