Il primo gol non si scorda mai. E nemmeno i numeri di questo Arthur si possono dimenticare. Specialmente perché, quando va in campo, il brasiliano è semplicemente il talismano di questa squadra. Sì, il 24enne, apparso in fiducia, forte anche di un dato piuttosto emblematico sul suo conto: quando è stato in campo, la Juventus non ha mai perso. I bianconeri infatti sono stati battuti solo da Barcellona, Fiorentina e Inter: in tutte le gare, Arthur era fuori dagli undici titolari. E Pirlo, alla fine, l'ha capito: non solo per una questione di cabala, ma Pirlo è fondamentale. Eccome.