Il sì all'Arsenal è arrivato: Arthur non vede l'ora di vestire la maglia dei Gunners, ma la Juventus non lo libera finché non c'è il sostituto. Ecco, i bianconeri non restano con le mani in mano: come sempre proveranno a chiudere un giocatore alle proprie condizioni, e nonostante le smentite di Allegri i nomi sulla lista per un possibile rimpiazzo non mancano certamente.



I PROFILI - Si va da Tchouameni a Zakaria, anche se il primo della lista per CM resta Bruno Guimaraes. Per il giocatore del Lione resta il problema legato alla richiesta: 50 milioni di euro. Sullo sfondo, la proposta di Mendes relativa a Renato Sanchez, più Ruben Neves che torna spesso nei discorsi.



ANCORA PAREDES - Infine, il nome di Paredes sembra essere il più convincente. La Juve anche in questa occasione ha mosso i primi passi per sondare la possibilità di accogliere dopo un lungo inseguimento il centrocampista argentino: la disponibilità dell'entourage del giocatore c'è, serve prima e dopo tutto l'apertura del Psg al prestito senza obbligo di riscatto.