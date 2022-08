. E ora più che mai serve. Come? Con le cessioni. Federico Cherubini e la squadra mercato lavorano per piazzare alcuni esuberi, su tutti. In attesa di saperne di più sul futuro di Pogba, che comunque dovrà stare fuori per un periodo, così come McKennie (almeno tre settimane out), i bianconeri sono vicini a piazzare un'uscita decisiva. Quella di Arthur, che farebbe spazio, numerico e come ingaggio, ai nuovi arrivi. Il brasiliano è vicino all'addio e pronto a svuotare il suo armadietto, partendo alla volta di Valencia, dove proverà a riprendersi il Mondiale. Come vi abbiamo raccontato ieri, Massimiliano Allegri non lo ritiene funzionale al progetto tattico della stagione appena cominciata, lui e il suo agente da tempo hanno deciso di salutare.Il consenso del giocatore al trasferimento è arrivato. In questo sento è stato decisivo Gattuso, che tanto ha spinto per averlo e che può essere accontentato. Nella giornata di domani può andare in scena un nuovo incontro che dovrà dirimere la questione principale: l'ingaggio. Chi lo paga? Gli spagnoli vogliono un “aiuto” dai bianconeri per quegli 8 milioni all’anno di stipendio. Nuovi aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore, la pista è calda.