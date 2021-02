3









Sandro Piccinini, a Sky sport, ha parlato di Arthur: "Arthur può dare di più, deve avere confidenza e qualità. Deve cercare di non modificare troppo. Deve avere fiducia intorno, tanti palloni da giocare, anche per azzardare in verticale. Juve-Roma può essere svolta per acquisire continuità con un avversario di livello. Brillante dal punto di vista fisico, che non è poco".