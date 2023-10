Durante il recente mercato invernale, il podcast "Barça reservat" di Catalunya Ràdio ha rivelato che l'ambiente nello spogliatoio delha impedito l'arrivo di due giocatori., nell'ottica di potenziare la rosa, aveva in mente di reclutare un centrocampista dotato di solida tecnica e abilità nell'ultimo passaggio, oltre a un terzino destro in grado di adattarsi come difensore centrale.Per quanto riguarda il centrocampo, il suo interesse si era orientato verso un giocatore che avesse familiarità con la struttura del club e che al momento stesse giocando poco, con Arthur come candidato ideale. Tuttavia, Sergio Busquets, il capitano del Barca, avrebbe sconsigliato fortemente l'ingaggio del centrocampista brasiliano. La sua posizione si basava sul fatto che Arthur avesse condotto uno stile di vita sregolato durante il suo periodo al Barcellona, ritenendolo inadatto a fungere da esempio per i giovani.Inoltre, un ulteriore veto è stato posto su, su suggerimento del compatriota, che ha evidenziato la tendenza di Pavard a creare conflitti nello spogliatoio. Alla fine, come noto, Arthur è tornato alla Juve dopo un prestito al Liverpool e ha fatto rotta verso la Fiorentina, mentre Pavard ha finito per approdare all'Inter. Nel frattempo, il Barcellona ha optato per l'ex giocatore della Juventus,, acquisendolo con un prestito.