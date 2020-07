In Spagna è bufera. Prima Bale, ora Arthur Melo, entrambi sbadiglianti, entrambi criticatissimi. Mentre il Barcellona si gioca la Liga e il Real Madrid è a un passo dal vincerla, in panchina si consuma una scena già vista in questi giorni e che proprio non è piaciuta. Il brasiliano, ancora una volta escluso da Setien, è ripreso annoiato durante la gara decisiva per il suo Barça e subito finisce tra i criticati. Un tifoso scrive: "Atteggiamento vergognoso di Arthur, va bene che è già un giocatore della Juventus ma che sia un professionista, beh, quello a lui, la dote di essere un professionista, non è mai stato data". Qualcun altro lo difende.



Il video del caso e tutti i commenti: nella nostra gallery.