Come racconta il Corriere dello Sport, in questo folle 1° settembre, è statoil volto da copertina del mattino. Alla fine il lavoro diha portato all'opportunità targata, club a cui è bastato garantire la copertura dell'ingaggio da oltre 8 milioni netti bonus inclusi per convincere la Juve. Nell'abbraccio tra Arthur e l'agente all'aeroporto di Caselle c'è tutto il senso di liberazione del brasiliano.