Arthur Melo, sui suoi social, ha parlato così dell'addio di Dybala: "È arrivato il momento di dire addio a un grande amico che il calcio mi ha regalato. Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per me da quando sono arrivato alla Juventus, Dybala. Mi hai reso la vita così facile. Farò sempre il tifo per te, fratello. Successo nei prossimi capitoli della tua carriera!".