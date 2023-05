Con un lungo messaggio condiviso sul suo account Instagram, il brasilianoMelo ha voluto salutare in maniera affettuosa tutto il mondoper la fine della sua esperienza con i Reds. L'ex Barca, infatti, è pronto a fare ritorno a Torino, con la Juve che sta cercando una sistemazione diversa da quella del capoluogo piemontese.'Mentre il mio contratto con il Liverpool sta per scadere vorrei ringraziare tutti (allenatori, giocatori e staff) per tutto il loro supporto durante la scorsa stagione. Voglio che sappiate che avrò un’eterna gratitudine per il club. I tifosi sono senza dubbio tra i più incredibili in tutto il mondo. L’emozione di una partita ad Anfield è davvero impressionante. Infine, vorrei ringraziare l’intera comunità di Liverpool e della regione per aver accolto la mia famiglia negli ultimi mesi. Avrò sempre bei ricordi dei giorni che ho vissuto qui. Buona fortuna per il futuro!'.