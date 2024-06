Il centrocampista brasiliano classe 1996in questa stagione è stato in prestito alla. Collezionando 2.884 minuti, 48 presenze, 2 gol e 4 assist. Il patron viola Rocco Commisso però aveva già comunicato di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 20 milioni alla Juventus. Quindi ora il centrocampista ex Barcellona farà ritorno alla Juventus, probabilmente prima di ripartire verso una nuova destinazione. Nel frattempo però ha salutato la società viola. Di seguito il video