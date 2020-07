Non torna indietro. Il rapporto tra il Barcellona e Arthur Melo, che ieri non è tornato ad allenarsi ai blaugrana, si è rotto un mese prima che finisse in maniera naturale. Dopo aver spiegato le sue motivazioni, Arthur ha oggi ascoltato le richieste dei blaugrana. Intanto, dal Mundo Deportivo attaccano: "Sta seguendo il copione studiato con la Juve, alla quale ha detto che avrebbe giocato il minimo possibile con il Barça per non rischiare. Di fatto, l'ultima partita di Arthur con il Barcellona è arrivata il passato 27 giugno a Vigo. Poi? Nulla. E al momento non troverebbero conferma le indiscrezioni sul suo confronto con Setien, che avrebbe detto al brasiliano di fare le valigie perché non avrebbe più giocato.