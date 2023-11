Non solo Chiesa e Vlahovic, ci sarà un altro 'ex' in Fiorentina-Juve, questa volta dall'altra parte. Ovvero Arthur, che è in prestito dai bianconeri. Dopo una manciata di allenamenti in maglia viola, è stato proprio il regista, che in riva all’Arno ha trovato dopo lungo tempo la sua isola felice. Nemmeno a Torino - racconta chi gli sta vicino - Arthur aveva il buon umore che invece caratterizza ogni giorno il suo volto da quando ha scelto di sposare il progetto viola. Questo ciò che racconta il Corriere dello Sport.