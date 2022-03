Gennaio è lontano, per Arthur: qualche problema fisico, poco spazio, valigie pronte in direzione Arsenal. Poi però, lo scenario cambia: la Juve fa partire Bentancur e il brasiliano resta a Torino, ritagliandosi pian piano sempre più spazio - anche a causa degli infortuni che colpiscono il reparto - e offrendo prestazioni via via più convincenti. Prestazioni che lo fanno tornare anche in nazionale e che consentono ad Arthur di puntare il Mondiale con la Seleçao.



VALIGIA PRONTA - Secondo quanto riporta Calciomercato.com, però, la crescita del brasiliano non cambia la sua condizione di profilo sacrificabile sul mercato: Allegri infatti, vorrebbe un giocatore dalle caratteristiche completamente diverse. Arthur dunque potrà partire, ma con un'offerta giusta - che i bianconeri e l'agente Pastorello stanno cercando.