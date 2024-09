Arthur reintegrato? Cosa succede

Può sorprendere la scelta della Juventus di inserirenella lista della Champions League. Il centrocampista brasiliano a differenza di Kostic è stato incluso. Questo cambia il suo futuro allaArthur non è mai stato convocato né in amichevole né in campionato; è fuori dal progetto della Juventus e l'inserimento in lista Champion non cambia i piani del club. Il centrocampista è stato inserito perché c'era spazio nella lista ma non è sinonimo di reintegro.