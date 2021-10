Gli eventi più decisivi di Juventus-Roma 1-0 ieri sera all'Allianz Stadium sono avvenuti tutti nel primo tempo: gol di Kean e rigore parato da Szczesny.che, forse, a fine stagione potremo ricordare come davvero decisivo:, alla prima presenza di questa stagione dopo l'operazione di luglio.Il brasiliano ha preso posto in mezzo a Bentancur e Locatelli, fino a quel momento tandem di una mediana a due,Chi scrive è convinto già dalla scorsa stagione dell'imprescindibilità di Arthur per la Juve , non in quanto fenomeno ma in quanto unico giocatore in rosa in grado di fare il regista. Opinione che non è cambiata con l'arrivo di Locatelli, tassello importantissimo per il centrocampo bianconero, ma non un playmaker. Per questo, l'ultimo quarto d'ora di Juve-Roma potrebbe costituire un momento spartiacque dell'Allegri-bis: Arthur regista, Bentancur e Locatelli mezzali.Ma la formula perfetta, in caso di, è probabilmente un'altra. E vedremo prossimamente se Allegri sarà dello stesso avviso:In altri termini: ai lati del numero 5, una "diga di governo" (Locatelli o Bentancur) e un cursore (Rabiot o McKennie). Non i doppioni insieme.Poi quando Arthur non sarà disponibile, e sappiamo che il rischio con lui c'è, si potrà tornare alle formule rodate e ampiamente viste in questi primi due mesi di stagione. Ma almeno adesso tutte le soluzioni di centrocampo sono a disposizione dell'allenatore.