Ringrazio per il grande interesse da parte della @juventusfc per l'integrazione alla società. Sò di andare ad appartenere ad un grande club; ci aspettano molte sfide da superare insieme ai bianconeri. pic.twitter.com/SN6ud64xie — Arthur Melo (@arthurhromelo) June 29, 2020

Da oggiè un nuovo giocatore della. Il brasiliano passa in bianconero per 72 milioni più 10 di bonus. Sui propri profili social, Arthur ha ringraziato la Juve per l'Interesse, per poi rassicurare il Barcellona sull'impegno che metterà da oggi fino al termine della stagione in blaugrana: "Ora tutti concentrati sul presente, abbiamo obiettivi importanti ae io continuerò a dare tutto fino alla fine: per i miei compagni e tutti i tifosi. Grazie mille per il supporto!".