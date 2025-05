Arthur può giocare il Mondiale per Club con la Juve?

Arthur andrà al Mondiale per Club con la Juve?

Nuova avventura in prestito conclusa perche dopo essere rimasto a Torino nella prima parte di stagione da fuori rosa, a gennaio ha deciso di accettare la proposta del Getafe, tornando così in Liga dopo gli anni al Barcellona. Arthur ha disputato 15 partite con il club spagnolo senza mettere a referto né assist né goal. Il brasiliano ha comunque avuto modo di giocare con continuità, soprattutto nell'ultima parte di campionato. Ma adesso che succederà con Arthur?Arthur tornerà alla Juventus anche se solo temporaneamente visto che ormai non è considerato nel progetto del club bianconero. Potrà però essere in rosa al Mondiale per Club? La risposta è si, la possibilità a livello regolamentare c'è, così come per Kostic, Rugani, Djalò, Miretti e gli altri giocatori di proprietà che tornano dai prestiti. La realtà però è che Arthur non sarà preso in considerazione e a meno di sorprese, non partirà con la squadra per gli Stati Uniti.