La Juventus sta cercando di convincere il centrocampista del Barcellona Arthur ad accettare Torino come destinazione per la prossima stagione. La trattativa, che vedrebbe Pjanic fare il percorso inverso, manca solo dell'ok di Arthur per sbloccarsi definitivamente: secondo quanto riporta Calciomercato.com, Arthur ha ribadito quotidianamente le sue intenzioni, che sono ovviamente di restare in Spagna. Il giocatore sta completando quest'anno la sua seconda stagione in blaugrana.