Arthur non è certo un giocatore che ha il gol nel sangue. Al limite, manda in gol i compagni con le sue doti di regia e rifinitura. Ma allo scoccare del quarto d'ora di Juventus-Bologna ha segnato, con un tiro da fuori area deviato dalla difesa avversaria, il gol che sta permettendo ai bianconeri di condurre per 1-0 a fine primo tempo. Si tratta della sua prima rete con la maglia della Juve, lui che è arrivato in estate dal Barcellona. Proprio coi blaugrana aveva timbrato il cartellino per l'ultima volta, il 22 febbraio 2020, apponendo il sigillo finale dopo un poker di Messi nel 5-0 inflitto all'Eibar in Liga.