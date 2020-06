2







di Mattia Pintus

La Juventus sta cercando di risistemare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. La mediana, infatti, è stata forse il tasto più dolente della stagione, per questo Fabio Paratici potrebbe intervenire per dare a Maurizio Sarri i giocatori più utili al suo stile. Tra questi, senz'altro, c'è Arthur, brasiliano del Barcellona che però sta facendo perdere la pazienza alla Juve: la trattativa per lo scambio di Miralem Pjanic, infatti, sembra sul viale del tramonto, con il giocatore blaugrana che non vuole lasciare la Spagna. Così, tra le alternative, ecco che il nome di Sandro Tonali torna a rimbalzare sovente. Il centrocampista del Brescia è ancora in attesa di capire quale sarà il suo futuro, con Massimo Cellino, presidente delle rondinelle, che si frega le mani pensando all'asta che può scatenarsi.



Malgrado il coronavirus ne abbia fatto scendere il prezzo, la concorrenza per il classe '00 del Brescia è forte, con l'Inter che, su tutte, sembra aver fatto passi in avanti nelle trattative. Per questo, la Juventus vorrebbe evitare scontri, vista la delicata situazione di budget è necessario non dissipare nemmeno un centesimo: Paratici conosce il valore di Tonali, alla Juventus piacerebbe, ma i tira e molla non saranno parte principale del prossimo mercato. Anche se, stando a Sky Sport, nelle ultime ore Tonali avrebbe dato una sua preferenza nerazzurra. E questo sicuramente non piacerà. Così, ecco un ventaglio di soluzioni alternative, che i bianconeri tengono aperte parallelamente alle piste Arthur e Tonali.