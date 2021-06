Un anno dopo. Un anno dopo lo scambio tra Miralem Pjanic e Arthur, che ha aiutato Juventus e Barcellona solo per quanto riguarda i bilanci, è tempo di tirare le somme. Per i club e per i giocatori. Pjanic rischia di rimanere ancora ai margini del Barcellona e tornerebbe a Torino di corsa. Il Barcellona sarebbe disposto a lasciarlo partire in prestito, ma oggi la priorità della Juventus è Locatelli. E Arthur? "Arthur - scrive Tuttosport - ha giocato più di Pjanic e si è anche fatto apprezzare: gli infortuni lo hanno frenato moltissimo, ma l’intenzione dei bianconeri è di concedergli un’altra possibilità. Tuttavia, se arrivasse un’offerta interessante, verrebbe presa in considerazione. Attenzione, però, che il giocatore ha ancora un valore di libro di oltre sessanta milioni, quindi la possibilità di una forte minusvalenza potrebbe dissuadere, almeno al momento, dal chiudere l’operazione".