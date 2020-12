di Nicola Balice

Arrivati a dicembre, alla vigilia del secondo incrocio tra Juve e Barcellona, non è ancora chiaro chi ci abbia guadagnato nello scambio tra Arthur e Miralem Pjanic. C'è un aspetto di bilancio che continua a ricoprire il ruolo principale in questa operazione: tanti soldi in ballo e ricche plusvalenze in un'estate dove di soldi ne son circolati pochi. Sono ben 72 milioni più 10 di bonus quelli incassati dal Barcellona, 60 milioni più 5 di bonus invece quelli incassati dalla Juve che così ha registrato una plusvalenza da 41,8 milioni. Una situazione che almeno sulla carta ha potuto quindi accontentare tutti, o comunque l'obiettivo che i club si erano posti lo hanno raggiunto. Dando continuità a un asse di mercato utile per i conti già imbastito con lo scambio particolare tra Alejandro Marques e Matheus Pereira. Ma sul campo, ci ha davvero guadagnato qualcuno?