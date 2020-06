Quique, tecnico del Barcellona, ha parlato così in conferenza stampa sulla vicenda di mercato legata alla Juventus, per lo scambio tra Miralem. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Quello che sta succedendo è assolutamente anormale. Penso che qualunque giocatore che si trovi in questa situazione debba avere chiaro in mente che la stagione non è finita e che tutti vogliamo concluderla bene, vincendo un titolo e lasciando un buon ricordo fino all'ultimo giorno che si è qui. Le circostanze che abbiamo vissuto ci hanno portato a questa situazione e non c'è miglior rimedio che accettarla. Ma non dubito della professionalità e della onestà dei giocatori fino all'ultimo giorno"