Arthur alla Juve e Pjanic al Barcellona, ormai ci siamo. L’opera di convincimento dei dirigenti blaugrana è andata a buon fine, restano da risolvere gli ultimi problemini legali. Miralem ieri era in campo contro il Lecce, oggi Arthur giocherà contro il Celta Vigo. Poi potrebbe essere il momento delle visite mediche, forse già domani, più probabilmente martedì. Il 30 giugno è l’ultimo giorno per depositare i contratti e mettere a bilancio l’operazione. Così le due plusvalenze avrebbero valore per l’esercizio 2019-2020.





TUTTE LE CIFRE - Arthur verrà valutato 70 milioni più bonus, Pjanic ne costerà 60 più bonus al Barcellona. Il bosniaco, comprato nel 2016 per 32 milioni più oneri, oggi guadagna 7,5 milioni a stagione, con ammortamento residuo a bilancio di 13 milioni. Per la Juve, come riferito da La Gazzetta dello Sport, la plusvalenza netta registrata sarà di 47 milioni. Per i blaugrana, che pagarono Arthur 31 milioni nel 2017, prendendolo dal Gremio, il costo a bilancio del giocatore è di 21 milioni. La plusvalenza, dunque, sarà di 49 milioni. Con il club bianconero firmerà un quinquennale a salire con media stipendio di 5,5 milioni, con lordo che scende da 9,6 a 7 milioni grazie agli incentivi fiscali per i lavoratori stranieri.