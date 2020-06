La Juventus ed il Barcellona sono pronte a chiudere per lo scambio tra Miralem Pjanic e Arthur Melo. Un'affare che serve tanto in campo, quanto nel bilancio, visto che entrambe le squadre registreranno una ricca plusvalenza sempre utile quando si è in fase di chiusura di bilancio. La data del 30 giugno pende sulle teste di tutt'e due le squadre, così, come riporta La Gazzetta dello Sport si contano con piacere le plusvalenze: lo scambio, per il Barcellona, varrà un surplus di 21 milioni di euro per Arthur.