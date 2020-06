1









Ci sono modi e modi di affrontare una crisi. Altri mille per fronteggiare un addio. Setien, semplicemente, ha scelto i peggiori possibili. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo il 2-2 con il Celta Vigo (che ha di fatto permesso al Real Madrid di scappare in solitaria al primo posto, a +2) c'è stato un confronto acceso nello spogliatoio blaugrana. Suarez è stato duro: non ha digerito la scelta di vendere il brasiliano alla Juventus. Messi? Ha mostrato semplicemente indifferenza.



TENSIONE - A sorprendere sono state le parole di Suarez già al termine della gara: "I troppi punti persi in trasferta (solo 23 quelli raccolti sui 48 disponibili, ndr)? L’allenatore serve proprio ad analizzare e risolvere certi tipi di situazioni". Al riparo dalle telecamere, il clima si sarebbe surriscaldato e la discussione avrebbe raggiunto toni decisamente alti. Al centro delle polemiche, non solo la scelta di far entrare Braithwaite al 68' e sostituire Suarez nel finale, ma anche la decisione di inserire Arthur troppo tardi. Proprio su Arthur: motivo della tensione sarebbe anche la decisione di cedere il centrocampista brasiliano, mal digerita dal gruppo che non ha temuto di manifestare le proprie rimostranze. Il colpevole? Setien.