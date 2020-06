L'ipotesi di uno scambio tra Pjanic-Arthur tra Juventus e Barcellona ancora non è tramontata. Nonostante il no del brasiliano i bianconeri non hanno mollato la presa, cercando il modo giusto per convincere il giocatore a trasferirsi in Italia. Paratici insiste e anche il Barcellona si è messa in moto per strappare al ragazzo il consenso allo scambio. Il sì di Arthur sarebbe l'ultimo tassello di un affare già in dirittura d'arrivo, con Miralem Pjanic che ha dato l'ok da tempo ad andare al Barça.