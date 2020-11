Il centrocampista brasiliano ha detto a Dazn: "Pirlo? Da quando sono arrivato alla Juve, dai primi allenamenti, Pirlo mi ha aiutato molto. Sempre. Ha sempre parlato con me. Non è che se non gioco qualche partita viene a mancare la fiducia reciproca. Quindi mi ha sempre aiutato e lo ringrazierò per questo. In campo farò il possibile per ringraziarlo per la fiducia che ha in me".