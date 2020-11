1









Negli studi di Sky Sport, il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha spiegato qual è stata la strategia della Juventus nell'affare Arthur: "Non è stato preso per fare il sostituto di Pjanic, ma per necessità della società di vendere il bosniaco a una cifra importante. Arthur era stato scelto per essere allenato da Sarri, l'allenatore sarebbe dovuto essere lui; il brasiliano infatti è un centrocampista adatto per il gioco del toscano, ma non dispiace neanche a Pirlo che lo sta valorizzando al massimo".