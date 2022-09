Arrivano le parole dell'allenatore delUnder 21 Barry Lewtas a chiarire la situazione di, centrocampista in prestito dalla: "Avevamo una partita e voleva giocare.Arthur è qui durante la pausa per giocare e migliorare la sua forma fisica, mostrando il suo livello di professionalità. È stato bravissimo anche con i ragazzi. In allenamento lunedì è stato eccellente, ha davvero guidato i ragazzi e come in una giornata di vigilia, probabilmente è la migliore che abbiamo avuto. Vuole rimettersi in forma, non ha bisogno di una settimana di riposo, la decisione viene da lui. Negli incontri abbiamo esaminato alcune cose extra e chiarito alcune cose. L'ho abbracciato. Si è allenato per la prima volta con noi venerdì. Si è allenato con la prima squadra, poi ha fatto una seduta con noi con la squadra che avrebbe giocato contro il Leicester. Lavorerà un po' con noi durante la pausa internazionale".