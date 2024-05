Melo, centrocampista dellain prestito dalla, ha segnato il gol decisivo nel match contro il, dove ha siglato il definitivo 2-1. Il giocatore è stato intervistato ai microfoni di DAZN nell'immediato post gara, dove ha parlato del suo rapporto con la città e dove si è esposto anche sul suo futuro in maglia viola. Di seguito le sue parole."Il popolo viola mi ha abbracciato, ma non solo me. Anche la mia famiglia e alla mia fidanzata. Questo è molto importante per un calciatore e anche per me che sono arrivato in una città nuova e in una squadra nuova. Questo rapporto è bello e vorrei ringraziare tutti. Mi trovo bene qui, ma il mio futuro non dipende solo da me"