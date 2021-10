Rieccolo, Arthur. Titolare dopo troppo tempo. Il giocatore brasiliano è pronto a dimostrare il suo valore, la sua importanza all'interno della rosa bianconera. Secondo quanto riporta Tuttosport, il brasiliano in tre uscite - Allegri gli ha dato un'oretta complessiva contro Zenit, in Champions, e Inter - ha così accumulato minuti e chilometri nelle gambe. "". Ossia? Gestire il pallone e far girare l'azione. Può dettare i tempi, in pratica."Può dare ulteriore qualità alla squadra", ha raccontato Allegri. Arthur non gioca dal primo minuto dallo scorso 12 maggio, l'avversario era proprio il Sassuolo e in panchina c'era Pirlo. L'idea è quella di farlo giocare con Bentancur con un turno di riposo per Locatelli (con vista su Verona).