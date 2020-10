1









Come racconta Gazzetta.it, per Arthur nei primi giorni bianconeri ci sono stati più problemi che soluzioni. Sul portale, infatti, si legge della partenza "in sordina, quasi con timidezza" del giocatore arrivato quest'estate dal Barcellona: "La stessa tradita a Crotone all'esordio dal primo minuto, tanto da spingere Pirlo a sostituirlo con Rabiot dopo 70' (complice anche il nuovo assetto per rimediare all'espulsione di Chiesa). In termini di numeri, tra palloni giocati e passaggi riusciti, i conti tornano. Mancano però il ritmo, la personalità e la capacità di dettare i tempi di gioco, tutte cose che a Torino ci si aspetta da chi ha preso l’eredità del precedente direttore d’orchestra, Miralem Pjanic".