"Arthur ancora non vuole la Juve"

(@pisto_gol 21/06/2020)



Il Nostradamus di Cesena ha colpito ancora pic.twitter.com/8mzWF7FE5w — Il Sig. Pistacchio™ (@pisto_goI) June 29, 2020

I tifosi della Juventus sono entusiasti per l'arrivo in bianconero di Arthur Melo,A Barcellona volerà invece Miralem Pjanic. Intanto sui social c'è chi ha tirato fuori un tweet di Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset che qualche giorno fa avevsa ribadito la volontà di Arthur di non accettare il trasferimento alla Juventus. Tempo una settimana ed il brasiliano si è in qualche modo convinto. E i social non hanno dimenticato.