Il centrocampista della Juventus Arthur ha parlato ai microfoni di Juventus Tv nel pre-partita della sfida contro il Cagliari: “Sarà una partita molto importante, dove non possiamo perdere più punti. È un campionato molto duro, però siamo molto concentrati, siamo determinati a fare il nostro meglio per vincere la partita



DOPO LE NAZIONALI – “Sto molto bene dopo le partite con il Brasile, ho fatto di tutti per tornare in fretta per farmi trovare pronto. Sto bene, e sono pronto per giocare”.