Il Corriere dello Sport racconta die della sua situazione contrattuale, divisa fra Juventus e Fiorentina. Il ragazzo, scrive il quotidiano, ha trovato a Firenze la sua isola felice, una città amata e apprezzata anche e soprattutto dalla compagna Carolina. In questo momento, il club sta valutando per capire se e come acquistare in maniera definitiva il cartellino dell'ex Barcellona. La formula con cui Arthur si è trasferito in viola è infatti quella del prestito con diritto di riscatto, con la Juventus che garantisce oggi al regista il 50% del suo stipendio (fetta da 2,5 milioni di euro), mentre la Fiorentina corrisponde al giocatore un simbolico indennizzo di 60mila euro. Secondo il giornale, i viola potrebbero anche decidere di anticipare il riscatto a gennaio. La sensazione è che Arthur non abbia molta voglia di tornare a Torino.