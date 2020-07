La crisi a Barcellona è profonda. Lo è nei risultati, lo è nella gestione dei calciatori e in tutti quei casi che stanno scoppiando. Ultimo dei quali il caso Arthur. Mentre Miralem Pjanic continua ad essere uno dei pilastri della Juventus di Maurizio Sarri, la mezzala brasiliana ha rotto con Setien. E non solo. Ieri l'incontro in cui il centrocampista ha comunicato la sua assenza per l'ultima gara della Liga, a causa un problema alla caviglia, non preso molto sul serio dall'allenatore. Oggi l'assenza ufficiale e domani... chissà. Tutto in bilico, tutto a rischio in quest'ultimo periodo a Barcellona, in cui Arthur si è sentito scaricato dall'allenatore. La Juve spera di far coincidere l'ultimo giorno di Pjanic con la finale di Champions League, ma per Arthur potrebbe non essere così. Come scrive Tuttosport, è per queste ragioni che Arthur arriverà fresco al ritiro con la Juve perché, salvo cataclismi, non vestirà mai più la camiseta blaugrana, sebbene l’8 agosto nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli, Setien non possa nemmeno contare sugli squalificati Busquets e Vidal.