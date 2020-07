La Juventus controlla da lontano la situazione del brasiliano Arthur, che dal prossimo 1° settembre sarà un nuovo giocatore della Juventus. Il giocatore non è stato convocato per la prossima partita del Barcellona, e come riporta il quotidiano spagnolo Sport si sta allenando per recuperare da un problema alla caviglia degli ultimi giorni. Arthur lavora a testa bassa per tornare in forma, prima della Juve deve giocare ancora la Champions col Barça. Poi, la sua vità si tingerà di bianconero.