Il mercato dà, il mercato toglie. Alle volte, anche qualche numero di maglia.ha concesso, chissà se gentilmente, la sua numero cinque a, l'uomo che di fatto andrà a occupare - salvo altre sorprese, appunto sul mercato - la posizione in cui era stato testato il brasiliano nella scorsa stagione. Ossia: davanti alla difesa, da regista. Un segno verso l'addio? Difficile non interpretarlo così. Altrettanto difficile trovare un acquirente per l'ex Barcellona.Dopo il flirt intenso, ma poco fruttuoso, con il Valencia, ora Arthur non ha acquirenti al seguito. Sono tutti spaventati dall'alto ingaggio e dalla poca disponibilità della Juve a pagare la grossa fetta della torta. Ecco, così si rischia. Lo fanno tutti. La Juve può ritrovarsi un altro caso Ramsey in rosa, magari con affaccio sul mercato di gennaio; Arthur perderebbe certamente il Mondiale con la nazionale brasiliana, al quale tiene in maniera particolare. Stallo alla messicana: da una parte la Juve, da una parte il giocatore, dall'altra l'ingaggio che lega le due parti. Chi abbasserà per primo la guardia?