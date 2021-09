Arthur sta tornando, è pronto per tornare ad allenarsi in gruppo e vede il pieno recupero nell'arco di un paio di settimane. Su Instagram il regista brasiliano ha condiviso un messaggio motivazionale per il suo sponsor: "Quando vediamo un pallone, vediamo la possibilità di creare senza limiti" e poi il canonico Impossible is nothing.

E alcuni tifosi della Juventus si sono precipitati a commentare: "Torna Arthurito, fai il centrocampo con Locatelli"